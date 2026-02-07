Віталій Миколенко став головною дійовою особою цього матчу. У першому таймі український захисник зрізав м'яч у власні ворота, а по перерві відзначився результативною передачею, передає 24 Канал.
Як зіграв Миколенко?
На 18-й хвилині гостьового поєдинку проти Фулгема Віталій відзначився автоголом. Форвард лондонців Хіменес пробив з меж штрафного – Пікфорд впорався, але м'яч після сейву влучив у 26-річного українця, відлетівши від нього у ворота.
Автогол Віталія Миколенка: дивіться відео
У другому таймі Миколенко ребалітувався. Лівий захисник Евертона асистував Дьюсбері-Голлу і Евертон зрівняв рахунок. А вже незабаром "іриски" вирвали перемогу 2-1.
Асист Миколенка: дивіться відео
Віталій Миколенко у цьому сезоні АПЛ
У сезоні 2025/2026 Англійської Прем'єр ліги Віталій Миколенко провів 21 матч і відзначився першою результативною дією.
Як пише Goodison News, Миколенко міг пропустити матч Фулгем – Евертон через ушкодження.
Трансферні чутки навколо Миколенка
- Евертон веде переговори про новий контракт із гравцем, оскільки його поточна угода закінчується влітку 2026. На початку сезону з'явилися чутки про можливий продаж Миколенка.
- У січні цього року була інформація, що Атлетіко Мадрид хоче підписати Миколенка влітку як вільного агента, оскільки його контракт закінчується.
- Віталій перейшов до Евертона з Динамо у січні 2022 року за 23,5 мільйона євро.