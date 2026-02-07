Виталий Миколенко стал главным действующим лицом этого матча. В первом тайме украинский защитник срезал мяч в собственные ворота, а после перерыва отметился результативной передачей, передает 24 Канал.
Как сыграл Миколенко?
На 18-й минуте гостевого поединка против Фулхэма Виталий отметился автоголом. Форвард лондонцев Хименес пробил из пределов штрафной – Пикфорд справился, но мяч после сейва попал в 26-летнего украинца, отлетев от него в ворота.
Автогол Виталия Миколенко: смотрите видео
Во втором тайме Миколенко ребалитировался. Левый защитник Эвертона ассистировал Дьюсбери-Холл и Эвертон сравнял счет. А уже вскоре "ириски" вырвали победу 2-1.
Ассист Миколенко: смотрите видео
Виталий Миколенко в этом сезоне АПЛ
В сезоне 2025/2026 Английской Премьер лиги Виталий Миколенко провел 21 матч и отметился первым результативным действием.
Как пишет Goodison News, Миколенко мог пропустить матч Фулхэм – Эвертон из-за повреждения.
Трансферные слухи вокруг Миколенко
- Эвертон ведет переговоры о новом контракте с игроком, поскольку его текущее соглашение истекает летом 2026. В начале сезона появились слухи о возможной продаже Миколенко.
- В январе этого года была информация, что Атлетико Мадрид хочет подписать Миколенко летом как свободного агента, поскольку его контракт заканчивается.
- Виталий перешел в Эвертон из Динамо в январе 2022 года за 23,5 миллиона евро.