Виталий Миколенко стал главным действующим лицом этого матча. В первом тайме украинский защитник срезал мяч в собственные ворота, а после перерыва отметился результативной передачей, передает 24 Канал.

Как сыграл Миколенко?

На 18-й минуте гостевого поединка против Фулхэма Виталий отметился автоголом. Форвард лондонцев Хименес пробил из пределов штрафной – Пикфорд справился, но мяч после сейва попал в 26-летнего украинца, отлетев от него в ворота.

Во втором тайме Миколенко ребалитировался. Левый защитник Эвертона ассистировал Дьюсбери-Холл и Эвертон сравнял счет. А уже вскоре "ириски" вырвали победу 2-1.

Виталий Миколенко в этом сезоне АПЛ

В сезоне 2025/2026 Английской Премьер лиги Виталий Миколенко провел 21 матч и отметился первым результативным действием.

Как пишет Goodison News, Миколенко мог пропустить матч Фулхэм – Эвертон из-за повреждения.

Трансферные слухи вокруг Миколенко