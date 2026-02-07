Забив у власні ворота та віддав асист: українець став головною дійовою особою у матчі АПЛ
- У матчі АПЛ Фулгем - Евертон Віталій Миколенко забив автогол у першому таймі та віддав результативну передачу у другому, допомігши команді зрівняти рахунок.
- Евертон веде переговори про новий контракт з Миколенком, оскільки його поточна угода закінчується влітку 2026, а Атлетіко Мадрид зацікавлений у його підписанні влітку.
У матчі 25-го туру АПЛ Фулгем на своєму полі приймав Евертон українця Віталія Миколенка. Поєдинок завершився з рахунком 1-2 на користь "ірисок".
Віталій Миколенко став головною дійовою особою цього матчу. У першому таймі український захисник зрізав м'яч у власні ворота, а по перерві відзначився результативною передачею, передає 24 Канал.
Як зіграв Миколенко?
На 18-й хвилині гостьового поєдинку проти Фулгема Віталій відзначився автоголом. Форвард лондонців Хіменес пробив з меж штрафного – Пікфорд впорався, але м'яч після сейву влучив у 26-річного українця, відлетівши від нього у ворота.
Автогол Віталія Миколенка: дивіться відео
У другому таймі Миколенко ребалітувався. Лівий захисник Евертона асистував Дьюсбері-Голлу і Евертон зрівняв рахунок. А вже незабаром "іриски" вирвали перемогу 2-1.
Асист Миколенка: дивіться відео
Віталій Миколенко у цьому сезоні АПЛ
У сезоні 2025/2026 Англійської Прем'єр ліги Віталій Миколенко провів 21 матч і відзначився першою результативною дією.
Як пише Goodison News, Миколенко міг пропустити матч Фулгем – Евертон через ушкодження.
Трансферні чутки навколо Миколенка
Евертон веде переговори про новий контракт із гравцем, оскільки його поточна угода закінчується влітку 2026. На початку сезону з'явилися чутки про можливий продаж Миколенка.
У січні цього року була інформація, що Атлетіко Мадрид хоче підписати Миколенка влітку як вільного агента, оскільки його контракт закінчується.
Віталій перейшов до Евертона з Динамо у січні 2022 року за 23,5 мільйона євро.