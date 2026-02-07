Забив у власні ворота та віддав асист: українець став головною дійовою особою у матчі АПЛ

У матчі 25-го туру АПЛ Фулгем на своєму полі приймав Евертон українця Віталія Миколенка. Поєдинок завершився з рахунком 1-2 на користь "ірисок".

Віталій Миколенко став головною дійовою особою цього матчу. У першому таймі український захисник зрізав м'яч у власні ворота, а по перерві відзначився результативною передачею, передає 24 Канал.

Як зіграв Миколенко?

На 18-й хвилині гостьового поєдинку проти Фулгема Віталій відзначився автоголом. Форвард лондонців Хіменес пробив з меж штрафного – Пікфорд впорався, але м'яч після сейву влучив у 26-річного українця, відлетівши від нього у ворота.

Автогол Віталія Миколенка: дивіться відео

У другому таймі Миколенко ребалітувався. Лівий захисник Евертона асистував Дьюсбері-Голлу і Евертон зрівняв рахунок. А вже незабаром "іриски" вирвали перемогу 2-1.

Асист Миколенка: дивіться відео

Віталій Миколенко у цьому сезоні АПЛ

У сезоні 2025/2026 Англійської Прем'єр ліги Віталій Миколенко провів 21 матч і відзначився першою результативною дією.

Як пише Goodison News, Миколенко міг пропустити матч Фулгем – Евертон через ушкодження.

