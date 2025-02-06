В Італії через Довбика різко розкритикували тренера Роми

У середу, 5 лютого, визначився другий півфіналіст Кубка Італії з футболу. За путівку в цю стадію змагалися Мілан і Рома.

"Россонері" здолали "вовків" з рахунком 3:1. Вдруге поспіль Артем Довбик розпочав поєдинок своєї команди на лаві запасних.

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Журналісти не зрозуміли рішення Раньєрі

Український форвард вийшов на поле одразу після перерви та забив єдиний гол римлян у цій грі. Після завершення матчу журналісти італійського видання Voce Giallo Rossa розкритикували рішення Клаудіо Раньєрі залишити свого найкращого бомбардира поза основним складом, інформує 24 Канал.

"Основною характеристикою Раньєрі завжди вважався прагматизм, виконання простих і раціональних завдань, щоб надати або повернути логіку командам, які він тренує. На жаль, у минулому матчі наставник вирішив вдруге поспіль поставити в стартовий склад зовсім іншого форварда. Деякі тренерські рішення стають все більш незрозумілими.

Наприклад, відсутність Артема Довбика, який просидів на лаві запасних більшу частину матчу проти Наполі, і виходу на поле такого гравця, як Шомуродов. Ельдор у стартовий склад потрапив лише через те, що його не змогли продати на трансферному ринку. Спортивний директор намагався, але не зумів знайти якіснішу альтернативу Шомуродову під час трансферного вікна", – йдеться у повідомленні.

Довідка. Гол у ворота Мілана став уже 13-м для Артема Довбика за Рому в нинішньому сезоні. Всього він провів 31 матч, у яких також віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовків" відбудеться 9 лютого о 13:30. В ньому підопічним Клаудіо Раньєрі протистоятиме Венеція.