Цього тижня в Кубку Італії 2024-2025 відбудуться два чвертьфінальних матчі. На середу, 5 лютого, винесена гра за участі Роми, яка відправиться в гості до Мілана, повідомляє 24 Канал.

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Бій за півфінал

Римська команда проводить невдалий сезон, застрягши в середині таблиці Серії А. Після 23-х турів "вовки" посідають дев'яте місце та відстають від єврокубкової зони на вісім очок.

При цьому підопічні Раньєрі зі складнощами пройшли у плей-оф Ліги Європи. Важливою частиною римської команди є Артем Довбик, який встиг оформити вже 12 голів цього сезону. Мілан також не може похизуватися класними результатами цього сезону.

Команда випала із чемпіонської гонки (8 місце в Серії А), проте впевнено вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів та двічі обіграла Інтер, в тому числі у фіналі Суперкубка. Тепер же Мілан та Рома мають надію показати себе в Кубку та зазіхнути на цей трофей.

Принаймні стартували обидва клуби в цьому турнірі надвпевнено. Римляни розгромили Сампдорію (4:1 з дублем Довбика), а "россонері знищили Сассуоло (6:1). Тому їх бій в 1/4 фіналу обіцяє бути гарячим.

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Фаворитом у звітній зустрічі на правах господаря вважається Мілан. Коефіцієнт на прохід підопічних Консейсау у півфінал становить 1,59, тоді як "вовків" – 2,37. Якщо говорити про основний час, то котирування наступні:

перемога Мілана – 2,14

нічия – 3,50

перемога Роми – 3,50

При цьому експерти вважають, що забити вдасться обом командам. На це коефіцієнт 1,74. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Артем Довбик (Рома) – 3,50

Рафаель Леау (Мілан) – 3,00

Теммі Абрагам (Мілан) – 3,00

Лука Йович (Мілан) – 3,20

Пауло Дібала (Рома) – 3,60

Крістіан Пулішич (Мілан) – 3,60

Тіджані Рейндерс (Мілан) – 3,60

Минулого сезону команди аж чотири рази перетнулись одна із одною. У чемпіонаті Мілан двічі переграв Рому, тоді як в 1/4 фіналу Ліги Європи вже римляни здобули дві перемоги. У поточному сезоні клуби зіграли один очний матч в Серії А, який завершився внічию (1:1).