На этой неделе в Кубке Италии 2024-2025 состоятся два четвертьфинальных матча. На среду, 5 февраля, вынесена игра с участием Ромы, которая отправится в гости к Милану, сообщает 24 Канал.

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Бой за полуфинал

Римская команда проводит неудачный сезон, застряв в середине таблицы Серии А. После 23-х туров "волки" занимают девятое место и отстают от еврокубковой зоны на восемь очков.

При этом подопечные Раньери с трудом прошли в плей-офф Лиги Европы. Важной частью римской команды является Артем Довбик, который успел оформить уже 12 голов в этом сезоне. Милан также не может похвастаться классными результатами в этом сезоне.

Команда выпала из чемпионской гонки (8 место в Серии А), однако уверенно вышла в плей-офф Лиги чемпионов и дважды обыграла Интер, в том числе в финале Суперкубка. Теперь же Милан и Рома надеются показать себя в Кубке и посягнуть на этот трофей.

По крайней мере стартовали оба клуба в этом турнире сверхуверенно. Римляне разгромили Сампдорию (4:1 с дублем Довбика), а "россонери уничтожили Сассуоло (6:1). Поэтому их бой в 1/4 финала обещает быть горячим.

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Прогноз Favbet

Фаворитом в отчетной встрече на правах хозяина считается Милан. Коэффициент на проход подопечных Консейсау в полуфинал составляет 1,59, тогда как "волков" – 2,37. Если говорить об основном времени, то котировки следующие:

победа Милана – 2,14

ничья – 3,50

победа Ромы – 3,50

При этом эксперты считают, что забить удастся обеим командам. На это коэффициент 1,74. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты:

Артем Довбик (Рома) – 3,50

Рафаэль Леау (Милан) – 3,00

Тэмми Абрагам (Милан) – 3,00

Лука Йович (Милан) – 3,20

Пауло Дибала (Рома) – 3,60

Кристиан Пулишич (Милан) – 3,60

Тиджани Рейндерс (Милан) – 3,60

В прошлом сезоне команды аж четыре раза пересеклись друг с другом. В чемпионате Милан дважды переиграл Рому, тогда как в 1/4 финала Лиги Европы уже римляне одержали две победы. В текущем сезоне клубы сыграли один очный матч в Серии А, который завершился вничью (1:1).