Цими вихідними в чемпіонаті Італії 2024-2025 проходять матчі 18 туру. Однією з найцікавіших ігор пройде в неділю, 29 грудня, в якій Мілан прийматиме Рому, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Бій кризових топів

Обидві команди переживають непростий період, видавши не найкращий старт сезону. Мілан під керівництвом знайомого українцям Паулу Фонсеки вже дев'ять разів втратив очки у Серії А.

Це відкинуло "россонері" назад у боротьбі за топ-четвірку. Наразі команда посідає 8 місце, відстаючи від зони Ліги чемпіонів аж на вісім очок при матчі в запасі.

Проте ситуація Роми виглядає ще більш катастрофічною. "Вовки" вже двічі встигли змінити головного тренера, а в Серії А виграли всього 5 з 17-ти матчів. Наразі підопічні Раньєрі десяті, але відстань від єврокубкової зони вже досить велика – аж 12 балів.

На жаль, у цю кризову команду потрапив Артем Довбик, який влітку перебрався в Рим з Жирони. У 22 матчах українець має непогану статистику (9 голів та один асист), проте фанати чекають більш кардинального впливу нападника на результат.

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Зрештою у звітному матчі Рома не буде фаворитом. Коефіцієнт на тріумф гостей становить 3,40, тоді як Мілана – 2,35. Нічия ж оцінюється у 3,50. На непрограш римлян коефіцієнт 1,73.

При цьому експерти не очікують на зливу голів на "Сан-Сіро". Вірогідність "тотал більше 2,5" становить 1,99, тоді як ймовірність ТМ2,5 майже така сама – 2,00. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Артем Довбик (Рома) – 2,50

Теммі Абрагам (Мілан) – 3,00

Альваро Мората (Мілан) – 3,00

Тіджані Рейндерс (Мілан) – 3,50

Паулу Дібала (Рома) – 3,50

Франческо Камарда (Мілан) – 3,50

Стефан Ель-Шаараві (Рома) – 4,00

Крістіан Пулішич (Мілан) – 4,00

Самуель Чуквуезе (Мілан) – 4,50

Лоренцо Пеллегріні (Рома) – 5,00

До слова, в останніх 12-ти очних матчах цих суперників у Серії А 11 разів відзначались обидві команди. Цього разу коефіцієнт на таку подію становить 1,73. До слова, за цей же період Рома змогла лише раз здолати Мілан, тоді як у "россонері" сім перемог.