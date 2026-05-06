Мілевський звернувся до Блохіна – екстренер Динамо відповів одним словом

Артем Мілевський поспілкувався з колишнім наставником у збірній України та київському Динамо Олегом Блохіним. Схоже, що їхні конфлікти давно позаду.

В інстаграмі медіафутбольного клубу Ignis з’явилось коротке відео спілкування колишнього тренера та гравця. Відбулось воно у приємній атмосфері.

Як склалось спілкування двох знакових спортсменів?

Обидва перебували у піднесеному настрої. Вочевидь, між фігурантами епізоду немає колишньої напруги. Олег Блохін передав "привіт" Артему під час відео зв'язку. Такою була відповідь на зворушливу репліку колишнього підопічного.

Володимирович, люблю вас,

– сказав Мілевський.

Розмову, вочевидь, організував ще один ексдинамівець – Олександр Алієв, який перебував у компанії Олега Блохіна та Владислава Ващука.

Після кількох секунд розмови відео, яке опублікував клубний інстаграм, обривається. Тож невідомо, чи говорили легенди одне одному ще щось.

Чому Мілевський та Блохін конфліктували?

У період активних виступів існувало багато нарікань на дисципліну Артема. В інтерв’ю сайту "Український футбол" Мілевський розповідав, що наприкінці його перебування у складі Динамо тодішній головний тренер хотів виселити його з клубної бази.

Тоді у ситуацію втрутився президент "біло-синіх" Ігор Суркіс. Проте конфлікт не було вичерпано, і невдовзі Мілевський перейшов у турецький Газіантепспор. Про болісний трансфер спортсмен розповідав напередодні завершення ігрової кар’єри.

Ще торік у вересні між колишніми форвардами Динамо виникла невелика суперечка. Артем Мілевський заявив, що Блохін приносив свій "Золотий м’яч" на тренування київського клубу. Такі слова не сподобались легендарному футболісту доби СРСР і він їх спростував.

Чим зараз займається Артем Мілевський?

Форвард, який грав у так званій відтяжці, мав контракти зі столичним клубом з 2002-го по 2013 рік. У Динамо Мілевський зумів виграти три чемпіонати України, чотири Кубки й три Суперкубки країни.

Після того, як у 2021 році Артем завершив професійну кар’єру він зосередився на медіафутболі.

Зараз 41-річний спортсмен виступає у клубі Ignis (Горішні Плавні). Нещодавно стало відомо, що Артем Мілевський та Олександр Алієв, який є його одноклубником і на медіафутбольному рівні, можуть заробляти у нинішній команді по кілька тисяч доларів на місяць.

