Здали нерви: Мілевський накинувся на суддю під час матчу медіаліги
- Артем Мілевський взяв участь у Кубку зірок UA STEEL LEAGUE, де відзначився забитим м'ячем і конфліктом з арбітром.
- Після завершення ігрової кар'єри Мілевський долучився до команди Ігніс у медіалізі та грає за ветеранів Динамо.
Колишній форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський взяв участь у Кубку зірок UA STEEL LEAGUE. На турнірі медіафутболу кипіли емоції, як у матчах професійних команд.
На Кубку зірок особлива увага вболівальників була прикута до Артема Мілевського. Ексзірка Динамо потішив фанатів майстерним голом, а також встиг посперечатися з арбітром, пише 24 Канал.
Як у Мілевського здали нерви?
В одному з моментів гравцям команди Мілевського не сподобалося рішення арбітра. Медіафутболісти оточили арбітра, вимагаючи від нього скасувати суперечливе рішення.
Потім до судді підбіг Мілевський, який з використанням нелітературних слів почав вчити суддю футбольним правилам. Арбітр виявив завидне терпіння у спілкуванні з примхливою зіркою. Справа могла дійти до бійки, але партнери по команді вчасно відвели Мілевського якомога далі від судді.
Відео, як Мілевський накинувся на суддю
В одному з матчів Кубка зірок Мілевський відзначився забитим м'ячем, нагадавши вболівальниками свій гол у ворота московського Спартака.
Відео голу Мілевського
Чим зараз займається Мілевський?
Нагадаємо, що після завершення ігрової кар'єри Артем Мілевський мав певні проблеми з алкоголем. Ексфорвард Динамо потрапив до лікарні у важкому стані. Завдяки втручанню президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса Артема вдалося повернути до нормального життя.
У 2024 Мілевський став гравцем команди Ігніс, яка виступає у медіалізі. Крім того, форвард грає за ветеранів Динамо. Під час одного з таких матчів він зустрівся з керівником ГУР Кирилом Будановим.