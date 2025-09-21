Колишній форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський взяв участь у Кубку зірок UA STEEL LEAGUE. На турнірі медіафутболу кипіли емоції, як у матчах професійних команд.

На Кубку зірок особлива увага вболівальників була прикута до Артема Мілевського. Ексзірка Динамо потішив фанатів майстерним голом, а також встиг посперечатися з арбітром, пише 24 Канал.

Як у Мілевського здали нерви?

В одному з моментів гравцям команди Мілевського не сподобалося рішення арбітра. Медіафутболісти оточили арбітра, вимагаючи від нього скасувати суперечливе рішення.

Потім до судді підбіг Мілевський, який з використанням нелітературних слів почав вчити суддю футбольним правилам. Арбітр виявив завидне терпіння у спілкуванні з примхливою зіркою. Справа могла дійти до бійки, але партнери по команді вчасно відвели Мілевського якомога далі від судді.

Відео, як Мілевський накинувся на суддю

В одному з матчів Кубка зірок Мілевський відзначився забитим м'ячем, нагадавши вболівальниками свій гол у ворота московського Спартака.

Відео голу Мілевського

Чим зараз займається Мілевський?