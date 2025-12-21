"У них багато грошей": Мілевський заступився за блогерів-втікачів Волошина та Алхім
- Артем Мілевський заступився за скандальних блогерів Олександра Волошина та Анну Алхім, які виїхали з України через численні скандали.
- Волошина та Алхім звинувачують у зневажанні української мови та скандальних висловлюваннях, які шкодять українській державності, через що їх внесли до бази сайту "Миротворець".
Ексзірка київського Динамо та збірної України Артем Мілевський поділився своєю думкою про скандальних блогерів Олександра Волошина та Анну Алхім. Інтернет-знаменитості виїхали з України через численні скандали.
Артем Мілевський зізнався, що особисто знайомий з Олександром Волошиним та Анною Алхім. Навіть після їхнього виїзду за кордон він продовжує з ними спілкуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на PRYVOZ.
Читайте також Легенда Динамо міг стати головним героєм проєкту "Холостяк": чому не вдалося домовитися
Що сказав Мілевський про Волошина та Алхім?
Колишній форвард Динамо не бачить підстав для хейту скандальних блогерів. Він вважає, що виїзд з України – це особистий вибір кожної людини.
Ще більше Мілевського дивує реакція самих блогерів на критику, адже вони забезпечені люди.
Я не розумію, навіщо вони сперечаються з людьми, якщо у вас багато грошей, у Волошина крипта. Мені смішно з них, я б просто забив на це все,
– розповів Мілевський.
Окремо Артем згадав мовне питання, через яке начебто вони виїхали з України.
Вони виїхали через російську мову? Можливо. Та президент сам говорив, що є люди, які розмовляють російською – у Дніпрі, в Києві,
– додав Мілевський.
Чому Волошин та Алхім виїхали з України?
- Відомий блогер Олександр Волошин опинився в центрі скандалу через недоречні висловлювання після атаки росіян на "Охматдит". Тоді він поскаржився на загрозу для свого життя, через що виїхав з України.
- Згодом у Волошин розповів, що припинив збори для потреб ЗСУ. Блогер зізнався, що робив це заради піару.
- Анну Алхім неодноразово звинувачували у зневажанні української мови. Блогерці також дісталося від підписників через ракетний обстріл військового шпиталю у Дніпрі, де вона напередодні записувала відео.
- Нещодавно вона відвідала за кордоном концерт російського виконавця, який підтримує війну проти України.
- Через скандальні заяви, які шкодять українській державності, обох блогерів внесли до бази сайту "Миротворець".