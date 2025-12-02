У мене є інші речі, – Мілевський відповів, чи є в нього бронь від мобілізації

Артем Мілевський після завершення професійної ігрової кар'єри залишається активним у медіапросторі. Він веде публічний спосіб життя та підтримує зв'язок зі своїми фанатами.

Напередодні колишній капітан київського Динамо провів черговий прямий етер на власній сторінці в інстаграмі. Він відповів на запитання підписників, де серед іншого висловився про мобілізацію, інформує 24 Канал.

Що сказав Мілевський про мобілізацію?

Ексфорвард збірної України розповів, чи має він відстрочку. Він зізнався, що ні, проте мобілізація йому не загрожує.

При цьому зірковий спортсмен не став вдаватися до подробиць.

Чи є у мене бронь? У мене є інші речі. Чи може мене "запакувати" ТЦК? Ні, не можуть. Тьфу-тьфу-тьфу,

– заявив Мілевський.

Як Мілевський прокоментував мобілізацію Гармаша?

Також Артем знову висловився про мобілізацію Дениса Гармаша. Спочатку він жорстко відреагував, заявивши, що "нех*й вночі їздити, коли перебуваєш у розшуку", а цього разу був більш стриманим і пояснив свою позицію.

"Я собі не дозволяю чотири роки виходити ночами з квартири. Якщо в людини немає поняття... Тим паче, що ти знаєш, що в тебе з цим проблеми. Ось яка нормальна людина буде цим займатися? Мізків немає в людини їздити ночами. У мене напрошується тільки такий висновок. Я не те, щоб зла йому бажаю, справа у вчинку. Денису вже не 20 років, а 30+. Якщо він так робить, то думає, що безсмертний?" – сказав Артем.

До слова. Гармаш продовжував професійну ігрову кар'єру. Останнім часом він грав у клубі Лісне, який виступає у Другій лізі.

Зазначимо, що після мобілізації Дениса у мережі з'явилося його фото з відділку. На ньому було видно, що у футболіста відірвана кишеня на худі.

Для багатьох це стало підтвердженням, що під час затримання до спортсмена застосували фізичну силу. Таку інформацію повідомляв телеграм-канал "Сніданок химери", проте її спростували в Київському міському ТЦК та СП.

Що відомо про кар'єру Мілевського?