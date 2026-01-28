Мірча Луческу більше не в лікарні: в якому стані екстренер Шахтаря та Динамо

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу від початку року має проблеми зі здоров'ям. Через це він вже двічі опинявся на лікарняному ліжку.

Колишній наставник Шахтаря та Динамо не зміг полетіти на збори клубів румунської ліги до Туреччини. Тепер йому все ж доведеться вирушити за кордон – але з іншою метою, пише видання GSP.

Дивіться також Луческу відмовився їхати у Росію на ювілей колишнього клубу

Який стан здоров'я Мірчі Луческу?

Румунські журналісти стверджують, що 80-річний коуч був виписаний з лікарні, але медики продовжуватимуть спостерігати за його станом.

Від початку року Луческу встиг перенести фібриляцію передсердь з порушенням серцевого ритму та гострий грип з температурою до 39 градусів, який теж погано позначився на його хворому серці.

Тренеру радять поїхати в один із закордонних медичних закладів, щоб пройти там комплексне обстеження. Наразі він розмірковує над таким варіантом, враховуючи, що матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу вже не за горами.

Які матчі попереду в Луческу?