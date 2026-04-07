Помер екстренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу

Легендарний румунський тренер пішов з життя у 80-річному віці. За життя Мірчі Луческу боролися лікарі у Бухаресті.

Упродовж останньої доби екснаставник Шахтаря та Динамо перебував у критичному стані після перенесеного інфаркту. 7 квітня стало відомо про смерть титулованого фахівця, пише golazo.ro.

Що відомо про смерть Луческу?

Мірча Луческу перебував у комі після різкого погіршення здоров'я. 3 квітня він переніс гострий інфаркт міокарда.

Згодом серцеві аритмії тренера перестали піддаватися медикаментозному лікуванню. Його перевели до відділення інтенсивної терапії у стан штучної коми.

У вівторок увечері, 7 квітня, лікарня швидкої допомоги при Бухарестському університеті повідомила про смерть колишнього тренера.

Сьогодні, у вівторок, 7 квітня 2026 року, близько 20:30 було оголошено про смерть пана МІРЧІ ЛУЧЕСКУ. Пан Мірча Луческу був одним із найуспішніших румунських футбольних тренерів та гравців, першим, хто кваліфікував збірну Румунії на чемпіонат Європи у 1984 році,

– написали у повідомленні.

Реакція футбольного світу

Новини про трагедію вже викликали хвилю емоцій серед уболівальників і футбольних діячів. Багато хто висловлює підтримку родині та згадує внесок тренера у розвиток футболу.

Зокрема, Луческу тісно пов'язаний з донецьким Шахтарем та київським Динамо, де він залишив помітний слід у новітній історії.

Шлях легендарного тренера