"Бракуватиме наших розмов": Ребров зворушливо попрощався з Луческу
На смерть 80-річного колишнього тренера Шахтаря і Динамо відреагував коуч збірної України Сергій Ребров. Колишній керманич київського клубу пригадав часи, коли вони з румуном були принциповими суперниками.
В інстаграмі Ребров віддав належне тренерському генію Луческу і визнав, що його колега за цехом став цілою епохою в українському футболі.
Що сказав Сергій Ребров про Мірчу Луческу?
Ребров назвав Луческу людиною, яка "не просто тренувала, а визначала обличчя українського футболу".
Ми багато років були по різні боки барикад. Наші матчі завжди були принциповими, складними, виснажливими. Але саме в цій запеклій боротьбі народжувалася справжня повага,
– відзначив коуч збірної України.
Він додав, що цінував те, яким відданим справі був румунський спеціаліст. Ребров відзначив здатність Луческу бачити в молодих гравцях майбутніх зірок, а також зберігати свій неповторний стиль у футболі і поза ним.
Містер знав про футбол усе. І навіть коли ми були конкурентами, я відчував, що ця конкуренція робить нас обох сильнішими, а український футбол — якіснішим. Він був сильним суперником і великим професіоналом,
– написав Ребров.
Колишній тренер Динамо визнав, що йому бракуватиме розмов з Луческу про футбол і тієї енергії, яку румун приносив на стадіон.
Якою є історія протистоянь Луческу і Реброва?
- Як пише isport.ua, під час перебування Реброва на посаді головного тренера Динамо, а Луческу на чолі Шахтаря вони провели між собою 8 матчів.
- У 3 перемогу святкував український спеціаліст, 4 завершилися на користь румуна, ще 3 були зіграні внічию.
- Вже згодом, у 2020 році, шляхи коучів знову перетнулися. Луческу був на чолі Динамо, а Ребров – угорського Ференцвароша. У Лізі чемпіонів один матч завершився мінімальною перемогою киян, а у другому була зафіксована нічия 2:2.