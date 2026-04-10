Погано почувався і стрімко худнув: як виглядав Мірча Луческу перед смертю

Журналіст, який записав останнє інтерв'ю Мірчі Луческу, розкрив тривожні деталі. Тренер погано почувався, втрачав вагу, але до останнього приховував правду.

Смерть легендарного тренера сколихнула футбольний світ, але нові подробиці лише додають драматизму цій історії. Остання розмова з Луческу виявилася значно глибшою і тривожнішою, ніж здавалося спершу, повідомляє digi24.

Що відомо про стан Луческу перед смертю?

Журналіст Емануель Рошу, який записав останнє інтерв'ю з Луческу, зізнався: тренер уже тоді виглядав виснаженим і мав проблеми зі здоров'ям.

За його словами, фахівець почувався зле та навіть втрачав вагу, однак категорично просив не писати про його стан. Він не хотів, щоб увага суспільства змістилася з футболу на його хворобу.

Луческу до останнього тримався за свою мету – вивести збірну на чемпіонат світу, і відмовлявся сприймати діагнози як вирок.

Останнє інтерв'ю стало прощальним

Рошу розповів, що інтерв’ю тривало близько півтори години і було значно ширшим, ніж опублікована версія. Саме воно стало останнім у житті легендарного тренера.

Після звістки про смерть журналіст емоційно відреагував: за його словами, "пішов цілий всесвіт румунського футболу", і замінити Луческу неможливо.

Нагадаємо, Мірча Луческу помер у віці 80 років після тривалих проблем зі здоров’ям, які різко загострилися в останні місяці.

