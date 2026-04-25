"Скучив за збірною?": Маркевич заявив, що хоче повернутися до тренерської роботи

Мирон Маркевич – один із головних кандидатів на посаду керманича національної збірної. 75-річний фахівець заявив, що встиг скучити за роботою.

Після відходу Сергія Реброва тема нового наставника збірної України миттєво стала головною у футбольному інформаційному просторі. Мирон Маркевич в ефірі УПЛ ТБ розповів, що хоче повернутися до тренерської роботи.

Що сказав Маркевич?

Екстренер Металіста, Дніпра та Карпат вже тривалий час залишається без роботи. Зараз Мирона Маркевича називаються одним із претендентів на місце у керма збірної України.

Чи є сили працювати? Все у мене нормально. Звичайно, скучив за роботою, адже майже 40 років займався цим,

– заявив фахівець.

Раніше Мирон Маркевич зазначив, що в УАФ з ним не контактували щодо роботи у збірній України.

Чому знову заговорили про Маркевича?

Після відставки Реброва, яка відбулася 22 квітня, збірна України залишилася без наставника. Одразу ж у медіа почали активно обговорювати кандидатів, і Маркевич – серед головних варіантів.

75-річний спеціаліст уже має досвід роботи з національною командою – у 2010 році він провів з нею чотири матчі без поразок.

Легенда українського футболу Йожеф Сабо раніше заявив, що Мирон Маркевич – оптимальний варіант для роботи з національною збірною України.

Попри це, наразі жодних реальних кроків у напрямку його повернення не зроблено. І сам тренер чітко дав зрозуміти: говорити про камбек поки передчасно.