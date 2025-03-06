Нас кинули та виставили ідіотами, – Маркевич висловився про ставлення Трампа до України

Дональд Трамп останнім часом зробив чимало неприємних заяв щодо України. Апогеєм стала зустріч очільника США з Президентом України в Білому домі, після чого відносини між країнами різко погіршилися.

Наразі Сполучені Штати Америки припинили постачати зброю Україні та ділитися розвідувальними даними. Цю ситуацію прокоментував колишній тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на SportoweFakty.

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Маркевич розчарований останніми подіями

Він заявив, що не очікував такого ставлення до рідної країни від 47-го президента США та його адміністрації. Досвідченого наставника обурює, що відбувається, зокрема, маніпуляції, до яких вдається Дональд Трамп.

Нас кинули та виставили ідіотами. Ніхто в Україні не очікував такого відношення від президента США. Якщо не хочете допомагати, скажіть прямо. Настрій не найкращий, але що робити? Ми маємо продовжувати боротися. Добре, що Європа досі існує. Ми не залишилися самі,

– сказав Маркевич.

Також Мирон Богданович висловився про тренерську кар'єру. Він пригадав період роботи в Карпатах під час повномасштабного вторгнення та розповів, чи остаточно залишив футбол:

Це була вже зовсім інша робота, ніж раніше. Матчі тривали по кілька годин через побоювання бомбардувань. Я сказав у клубі: поки вистачить. Можливо, я повернусь колись до тренерської роботи, я не кажу, що пішов остаточно. Але зараз я перебуваю на сході України. Тепер мені доведеться виконати ще одну місію. Футболу доведеться зачекати, але це моя найбільша любов.

Нагадаємо, що чимала кількість українських зірок спорту відреагувала на словесну перепалку Трампа та Зеленського у Білому домі. До прикладу, ексгравець київського Динамо Артем Кравець заявив, що пишається Президентом України та бажає імпічменту Трампу.