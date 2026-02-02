Міг стати зіркою збірної Бразилії, якби не гулянки: Маркевич назвав найскладнішого футболіста

Мирон Маркевич розповів про футболістів, з якими було найскладніше знаходити спільну мову. Серед них він виділив легендарних Жажу та Рикуна.

Поділився цим український тренер в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Український футбол". Він розповів про свої спостереження щодо роботи з Жажою та Рикуном і про їхню поведінку на полі та поза ним.

Що згадує Маркевич про Жажу та Рикуна?

Першим складним гравцем, за словами екстренера, був Жажа, який ніяк не міг прижитися у Європі. Він пригадував, як той з'явився на перегляд у Туреччині з бутсами прямо в пакеті під час тренування – такі випадки раніше не траплялися.

За словами тренера, якби Жажа ставив футбол на першому місці, він міг би стати топгравцем збірної Бразилії. Хоча він не пиячив, його дуже приваблювали гулянки, розваги та дискотеки, у нього завжди було багато друзів із Бразилії, всім він купував подарунки, а іноді навіть смажив шашлики на балконі прямо на паркетних дошках.

Що стосується Рикуна, з ним все було зрозуміло, але вони працювали разом чотири роки. Маркевич мав власну методику його виховання: відправляв гравця, потім повертав, розуміючи, що повністю змінити його вади неможливо, але як тренер мав використати його потенціал.

Рикун дуже серйозно допоміг команді, за що тренер йому вдячний.

Що відомо про Маркевича, Жажу та Рикуна?