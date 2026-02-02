Поделился этим украинский тренер в эксклюзивном интервью сайту "Украинский футбол". Он рассказал о своих наблюдениях относительно работы с Жажей и Рыкуном и об их поведении на поле и вне его.
Что вспоминает Маркевич о Жаже и Рыкуне?
Первым сложным игроком, по словам экстренера, был Жажа, который никак не мог прижиться в Европе. Он вспоминал, как тот появился на просмотр в Турции с бутсами прямо в пакете во время тренировки – такого случая раньше не случалось.
По словам тренера, если бы Жажа ставил футбол на первом месте, он мог бы стать топ-игроком сборной Бразилии. Хотя он не пьянствовал, его очень привлекали гулянки, развлечения и дискотеки, у него всегда было много друзей из Бразилии, всем он покупал подарки, а иногда даже жарил шашлыки на балконе прямо на паркетных досках.
Что касается Рыкуна, с ним все было понятно, но они работали вместе четыре года. Маркевич имел собственную методику его воспитания: отправлял игрока, потом возвращал, понимая, что полностью изменить его недостатки невозможно, но как тренер должен был использовать его потенциал.
Рыкун очень серьезно помог команде, за что тренер ему благодарен.
Что известно о Маркевиче, Жажу и Рыкуне?
Наибольших успехов Маркевич достиг с Металлистом, выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины несколько сезонов подряд, и с Днепром вывел команду в финал Лиги Европы УЕФА в 2015 году – самое высокое достижение в еврокубках для клуба.
По данным Transfermarkt, Жажа Коэльо наибольшую известность получил в составе харьковского Металлиста, где провел почти 100 матчей и забил более 40 голов в чемпионате Украины и еврокубках. в 2008 году был признан одним из лучших легионеров чемпионата.
Александр Рыкун – бывший украинский полузащитник Днепра и Металлиста Днепра и Металлиста, который провел 8 матчей за сборную Украины. Известен своей техникой и креативностью, но карьера Рыкуна сопровождалась проблемами с дисциплиной и алкоголем, в частности известным демаршем в матче против Франции.
Маркевич, Жажа и Рыкун встречались вместе в харьковском Металлисте, где Мирон Маркевич был главным тренером, а оба футболиста выступали под его руководством.