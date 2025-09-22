Культовий для українського футболу наставник Мирон Маркевич відверто висловився про рівень виступів українських клубів на єврокубковій арені. Для порівняння легендарний тренер пригадав гру харківського Металіста.

Мирон Маркевич пригадав нереалізований пенальті Шав'єром у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Тоді у сезоні-2011/2012 Металіст зупинився у кроці від 1/2 фіналу турніру, пише 24 Канал із посиланням на Трибуна.

Що сказав Маркевич про виступи українських клубів у єврокубках?

Цей приклад харківського клубу був наведений для того, аби порівняти з рівнем виступів теперішніх українських представників у єврокубках. Мирон Богданович розповів, що українському уболівальнику потрібно перетерпіти цей час, коли наш футбол на такому рівні.

Колишній тренер львівських Карпат не приховує свого розпачу від ігор українських клубів у єврокубках. На думку Маркевича, командам не вистачає самовіддачі на футбольному полі.

Я дивлюся дуже багато матчів. Коли чемпіонат України, то ще не так помітно, бо, в принципі, всі команди майже рівні. А от коли грають у єврокубках – просто не хочеться дивитися,

– заявив Маркевич.

З ким зіграють Динамо та Шахтар в основному раунді Ліги конференцій?

29 серпня українські гранди дізнались суперників в елітному раунді ЛК-2025/2026.

Шахтар гратиме проти: Легії (Польща), Шемрока (Ірландія), Рієки (Хорватія), Абердіна (Шотландія), Брейдабліка (Ісландія) та Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо протистоятиме – Крістал Пелес (Велика Британія), Фіорентини (Італія), Зріньськи (Боснія і Герцеговина), Омонії (Кіпр), Ноа (Вірменія) та Самсунспора (Туреччина).

Відзначимо, що раніше свій прогноз на виступи Динамо та Шахтаря в ЛК в інтерв'ю Sport-express зробив Владислав Ващук.

На думку колишнього захисника, в українських клубів є хороші перспективи показати гарний результат в елітному раунді.

"Перспективи хороші, але є багато факторів, які треба враховувати. У нас йде війна, у клубів важка логістика, постійні переїзди. Чи зможуть Динамо та Шахтар поборотися за трофей? Ну, а чому ні? Грандів у Лізі конференцій не так багато, як у Лізі чемпіонів та Лізі Європи", – розповідав Ващук.

Нагадаємо, що Шахтар проведе свій стартовий матч 2 жовтня, коли зіграє проти шотландського Абердіна. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. У цю ж дату свій поєдинок 1-го туру проведе Динамо. Кияни прийматимуть англійський Крістал Пелес (старт – о 19:45 за київським часом).