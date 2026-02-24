"Варто було б позбавити звання Героя України": Мирон Макевич про Сергія Бубку

В Україні активно обговорюють питання щодо можливого позбавлення Сергія Бубки звання Героя України. Першим із публічною позицією з цього приводу виступив Владислав Гераскевич, а згодом до дискусії долучилися й інші українські спортсмени, зокрема Мирон Маркевич.

Свою позицію з цього приводу Маркевич озвучив в інтерв'ю для сайту Sport-express.ua. Він підтримав позицію Гераскевича щодо необхідності позбавлення Бубки звання Героя України.

Дивіться також "Не рішення однієї людини": Захарова кинулася захищати "геройство" Бубки від Гераскевича

Що сказав Мирон Маркевич про Сергія Бубку?

Український тренер зазначив, що Бубка дійсно великий спортсмен і не є пересічним громадянином, тому мав би публічно висловити свою позицію щодо війни, адже в цьому випадку мовчати не можна.

Мені здається, що люди вже давно висловили все, що думають,

– сказав Маркевич.

Хто ще висловився стосовно Бубки?

Жан Беленюк заявив, що залученість Сергія Бубки до спортивного життя України є недостатньою. Він зазначив, що під час війни людина такого рівня, як Бубка, має чітко висловлювати свою позицію, якщо вважає себе українцем і асоціює себе з Україною.

Особисто для мене його залученість до спортивного життя України виглядає недостатньою. Хотілося б бачити його активність більш помітною, адже наразі я її не спостерігаю,

– сказав спортсмен сайту Sport-express.ua.

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова заступилася за Бубку.

Вона наголосила, що рішення про присвоєння або позбавлення звання Героя України не може приймати одна людина, а має ухвалюватися відповідно до закону – через суд або РНБО.

Захарова підкреслила, що нагорода присуджується за заслуги, і було б несправедливо її забирати, навіть якщо Бубка мовчить щодо війни.

Що відомо про Бубку?