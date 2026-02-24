"Стоило бы лишить звания Героя Украины": Мирон Макевич о Сергее Бубке
В Украине активно обсуждают вопрос о возможном лишении Сергея Бубки звания Героя Украины. Первым с публичной позицией по этому поводу выступил Владислав Гераскевич, а впоследствии к дискуссии присоединились и другие украинские спортсмены, в частности Мирон Маркевич.
Свою позицию по этому поводу Маркевич озвучил в интервью для сайта Sport-express.ua. Он поддержал позицию Гераскевича относительно необходимости лишения Бубки звания Героя Украины.
Что сказал Мирон Маркевич о Сергее Бубке?
Украинский тренер отметил, что Бубка действительно великий спортсмен и не является рядовым гражданином, поэтому должен был бы публично высказать свою позицию относительно войны, ведь в этом случае молчать нельзя.
Мне кажется, что люди уже давно высказали все, что думают,
– сказал Маркевич.
Кто еще высказался относительно Бубки?
Жан Беленюк заявил, что вовлеченность Сергея Бубки в спортивную жизнь Украины является недостаточной. Он отметил, что во время войны человек такого уровня, как Бубка, должен четко выражать свою позицию, если считает себя украинцем и ассоциирует себя с Украиной.
Лично для меня его вовлеченность в спортивную жизнь Украины выглядит недостаточной. Хотелось бы видеть его активность более заметной, ведь пока я ее не наблюдаю,
– сказал спортсмен сайту Sport-express.ua.
Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова вступилась за Бубку.
Она отметила, что решение о присвоении или лишении звания Героя Украины не может принимать один человек, а должно приниматься в соответствии с законом – через суд или СНБО.
Захарова подчеркнула, что награда присуждается за заслуги, и было бы несправедливо ее забирать, даже если Бубка молчит о войне.
Что известно о Бубке?
- В 2023 году журналисты Bihus.Info провели расследование бизнес-деятельности Бубки. Они обнаружили компании и фирмы, получающие подряды от российских структур на оккупированных территориях и поставляющие им топливо. В частности, бизнес олимпийского чемпионаа до сих пор функционирует в Донецке, который находится под контролем оккупантов с 2014 года.
- Он также является членом Международного олимпийского комитета, который ранее дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гараскевича на Олимпийский играх-2026.