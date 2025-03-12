Барселона відмовилась від підписання зірки Ліверпуля Мохамеда Салаха через бойкот з боку гравців

Єгиптянин вже влітку може стати вільним агентом та обрати собі нову команду. Одним із претендентів на Салаха була Барселона, але їй довелось вийти з гонки за нападником.

Вже влітку Мохамед Салах може стати вільним агентом. Єгипетський нападник має контракт із Ліверпулем до завершення поточного сезону і поки його не пролонговував.

До теми Зірка Ліверпуля потрапив у п'ятірку найкращих бомбардирів АПЛ: відео історичних голів

Шлях у Каталонію закритий

Тож недивно, що зіркою мерсисайдського клубу зацікавились інші топ-команди. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на El Nacional, кандидатурою Салаха цікавилась Барселона.

Каталонців зваблювала ідея підписання топ-футболіста безкоштовно. Втім цей можливий трансфер зустрів негативну реакцію з боку команди, адже лідери "блаугранас" Рафінья та Ламін Ямаль виступили проти.

Вони вважають, що прихід Мохамеда зруйнує баланс в атаці команди Фліка та пригальмує розвиток Ямаля. Єгиптянин виступає як раз на правому фланзі нападу, як і Ламін.

Читайте також Фанати Ліверпуля вигнали легенду ПСЖ зі стадіону під час матчу Ліги чемпіонів

Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. Поточний сезон виходить казковим для 32-річного форварда. Він вже встиг відзначитись 32 голами та 22 асистами у 42-х іграх за "червоних".

Його команда впевнено лідирує в чемпіонаті Англії, маючи відрив від Арсеналу аж у 15 очок. А ось із Ліги чемпіонів Ліверпуль вже вилетів, в 1/8 фіналу команда Арне Слота програла в серії пенальті ПСЖ.