Салах визначився зі своїм майбутнім клубом: де опиниться лідер Ліверпуля
- Мохаммед Салах та Ліверпуль ведуть активні перемовини щодо продовження контракту, які завершилися успішно.
- У поточному сезоні Салах зіграв 43 матчі, забив 32 голи та віддав 22 результативні передачі.
Мохаммед Салах та Ліверпуль ведуть активні перемовини стосовно продовження контракту. Проте єгиптянин та "мерсисайдці" досі не дійшли домовленості щодо нової угоди.
Скоріш за все Салах залишиться у Ліверпуль. Нещодавно відбулись перемовини, які наблизили пролонгацію контракту вінгера з англійським грандом, повідомляє 24 канал із посиланням на Foot Mercato.
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Чи залишиться Салах у Ліверпуль
Стало відомо, що агент Мохаммеда Салаха провів перемовини із Ліверпулем, які завершились доволі успішно.
Єгипетський вінгер може залишитись у складі "мерсисайдців" ще на два роки. Таким чином Салах проведе десять років у англійському гранді.
Деталі стосовно заробітної плати невідомі. Однак повідомляють, що Ліверпуль готовий задовольнити потреби Мохаммеда Салаха.
У поточній кампанії Мохаммед Салах зіграв у 43 матчах за Ліверпуль в усіх турнірах. Єгиптянин має у своєму активі 32 забитих м'ячі та 22 результативні передачі.