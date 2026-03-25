Мохаммед Салах сенсаційно оголосив про відхід з Ліверпуля: клуб прийняв несподіване рішення

Ліверпуль проводить нестабільний сезон та вже вибув з боротьби за трофей в АПЛ. Тепер же фанати мерсисайдців отрмали чергову неприємну звістку.

Наприкінці поточного сезону Ліверпуль втратить одного зі своїх лідерів Мохаммеда Салаха. Про це мерсисайдський клуб повідомив у себе на офіційному сайті.

Коли Салах піде з Ліверпуля?

Крім того, гравець записав відеопослання для фанатів, яке залишив у себе в інстаграм. На ньому Мохаммед зізнається у любові до команди та дякує фанатам за підтримку.

На жаль, я залишу Ліверпуль наприкінці цього сезону. Ніколи не міг уявити, наскільки глибоко цей клуб, місто та люди стануть частиною мого життя. Ліверпуль – це не просто футбольний клуб. Це пристрасть, історія, дух. Це неможливо пояснити словами тим, хто не є частиною цього клубу,

– зізнався Мохаммед

"Ми святкували перемоги, здобували найважливіші трофеї й боролися разом у найважчі моменти нашого життя. Я хочу подякувати всім, хто був частиною клубу протягом мого часу тут. Особливо моїм партнерам по команді – колишнім та нинішнім. І, звісно, уболівальникам. У мене бракує слів", – каже єгиптянин.

Ви надавали підтримка у найкращі моменти моєї кар’єри та залишалися поруч у найважчі часи. Це те, чого я ніколи не забуду й що назавжди залишиться зі мною. Йти завжди нелегко. Ви подарували мені найкращий час у моєму житті. Я завжди буду одним із вас. Цей клуб завжди буде моїм домом. Дякую за все, завдяки вам я ніколи не буду самотній,

– резюмував Салах.

Як Салах попрощався із фанатами: дивитися відео

Цікаво. що контракт Мохаммеда з Ліверпулем чинний до літа 2027 року. Проте, за інформацією Фабріціо Романо, клуб домовився із Салахом про безкоштовний відхід вже цього літа.

Що відомо про кар'єру Салаха в Ліверпулі?

Нагадаємо, що Мохаммед прийшов у Ліверпуль влітку 2017-го. Мерсисайдці заплатили Ромі за вінгера близько 42 мільйонів євро. Салах одразу став лідером нападу команди.

За дев'ять сезонів єгиптянин провів 435 матчів, оформивши 255 голів. Це дозволило йому піднятися на третє місце у рейтингу бомбардирів в історії Ліверпуля.

На рахунку Салаха дев'ять трофеїв у складі мерсисайдців, у тому числі тріумф в Лізі чемпіонів та два чемпіонства в АПЛ. Крім того, мохаммед аж п'ять разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Англії.

