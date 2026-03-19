Перша гра в Туреччині принесла мінімальну перемогу стамбульцям (1:0 на користь Галатасарая). Проте у другій зустрічі Ліверпуль оформив камбек, повідомляє The Sun.

Що сталось із нападником Галатасарая?

Англійці забили чотири голи та залишили Галатасарай ні з чим. А під кінець матчу на "Енфілді" сталась ще одна неприємна історія для турецького клубу.

Нападник Галатасарая Ноа Ланг отримав моторошну травму на 76-й хвилині. Нідерландець намагався на швидкості зупинити м'яч н фланзі, але не втримав себе та влетів у рекламний щит.

Щоб не впасти, Ланг виставив вперед руку. Проте ця дія спричинила жахливу травму пальця, адже його шматок було буквально відірвано після контакту із щитом.

Як Ноа Ланг травмував палець: дивитися відео

Ноа впав на газон та за кілька секунд навіть знепритомнів від великої кількості крові. Лікарі швидко побігли надавати йому допомогу та нвіть використали кисневий балон, щоб повернути гравця до тями.

Тренер турків замінив Ланга на Ікарді, а самого гравця доставили до лікарні на операцію. Була навіть загроза ампутації пальця, але гравцю пощастило. Галатасарай погрожує подати в суд на Ліверпуль через небезпечний рекламний щит.

