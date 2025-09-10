У вівторок, 9 вересня, відбулися поєдинки кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу-2026 з футболу. В одному з них Норвегія вдома приймала Молдову.

Господарі продовжили свою успішну серію, здобувши п'яту поспіль перемогу у відборі до ЧС-2026. Вони зробили це надзвичайно ефектно, розгромивши гостей з рахунком 11:1, повідомляє 24 Канал.

Як Норвегія розгромила Молдову?

У цьому матчі Норвегія закрила питання щодо переможця вже на 11-й хвилині, повівши з різницею у два м'ячі. Надзвичайну ефективність у грі продемонстрував найбільш зірковий гравець "вікінгів" Ерлінг Голанд.

Він забив п’ять голів, до яких додав ще дві результативні передачі. Завдяки такому перформансу форвард Манчестер Сіті став найрезультативнішим гравцем у європейському відборі світової першості протягом одного поєдинку за останні 48 років.

Востаннє п’ять чи більше м'ячів забивав Ганс Кранкль за збірну Австрії. Він записав у свій актив шість голів у ворота Мальти в 1977 році.

Також варто відзначити півзахисника збірної Норвегії Тело Осгора. Він вийшов на заміну на 64-й хвилині та відзначився чотирма забитими м'ячами.

Важливо. Для Молдови ця поразка стала найбільшою в історії. Раніше наші сусіди найрозгромніше програвали Данії з рахунком 0:8 у відборі на ЧС-2022.

Нагадаємо, що в цей день також грала й збірна України. Підопічні Сергія Реброва не змогли переграти Азербайджан, розписавши нічию 1:1.

