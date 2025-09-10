Норвегія з пента-триком Голанда завдала Молдові найбільшої поразки в історії: відеоогляд гри
- Норвегія здобула перемогу над Молдовою з рахунком 11:1 у кваліфікаційному раунді до ЧС-2026, з пента-триком Ерлінга Голанда.
- Для Молдови це поразка стала найбільшою в історії, перевершивши попередній антирекорд від Данії з рахунком 0:8.
У вівторок, 9 вересня, відбулися поєдинки кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу-2026 з футболу. В одному з них Норвегія вдома приймала Молдову.
Господарі продовжили свою успішну серію, здобувши п'яту поспіль перемогу у відборі до ЧС-2026. Вони зробили це надзвичайно ефектно, розгромивши гостей з рахунком 11:1, повідомляє 24 Канал.
Як Норвегія розгромила Молдову?
У цьому матчі Норвегія закрила питання щодо переможця вже на 11-й хвилині, повівши з різницею у два м'ячі. Надзвичайну ефективність у грі продемонстрував найбільш зірковий гравець "вікінгів" Ерлінг Голанд.
Він забив п’ять голів, до яких додав ще дві результативні передачі. Завдяки такому перформансу форвард Манчестер Сіті став найрезультативнішим гравцем у європейському відборі світової першості протягом одного поєдинку за останні 48 років.
Востаннє п’ять чи більше м'ячів забивав Ганс Кранкль за збірну Австрії. Він записав у свій актив шість голів у ворота Мальти в 1977 році.
Також варто відзначити півзахисника збірної Норвегії Тело Осгора. Він вийшов на заміну на 64-й хвилині та відзначився чотирма забитими м'ячами.
Дивіться відеоогляд матчу Норвегія – Молдова
Важливо. Для Молдови ця поразка стала найбільшою в історії. Раніше наші сусіди найрозгромніше програвали Данії з рахунком 0:8 у відборі на ЧС-2022.
Нагадаємо, що в цей день також грала й збірна України. Підопічні Сергія Реброва не змогли переграти Азербайджан, розписавши нічию 1:1.
Що відомо про виступи Голанда за збірну Норвегії?
- Дебютував за "вікінгів" у вересні 2019 року в матчі проти Мальти.
- За короткий термін зміг стати найкращим бомбардиром національної команди, випередивши Йоргена Юве, який утримував пальму першості майже 90 років.
- Наразі в активі Ерлінга 48 голів у 45 матчах у складі збірної.