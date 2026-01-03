"Я не знаю його": тренер Бенфіки смачно висміяв чутки про інтерес до гравця збірної України
- Тренер Бенфіки Жозе Моурінью спростував чутки про інтерес до українського футболіста Арсенія Батагова.
- Він заявив, що не чув про гравця Трабзонспора.
Український футболіст Арсеній Батагов домігся непоганого прогресу за останній рік. Гравець став основним захисником Трабзонспора.
Завдяки його впевненій грі з'явилось чимало інформації про інтерес до Батагова з боку європейських команд. Правда, не всі ці чутки правдиві, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Бенфіки.
До теми Судаков віддав крутий асист і отримав травму в кубковому матчі за Бенфіку
Чи справді Моурінью хоче Батагова?
Нещодавно Sabah Spor розповідало про інтерес Бенфіки до Арсенія. ЗМІ писало, що в інтересах Батагова особисто зацікавлений тренер "орлів" Жозе Моурінью.
Правда, сам португалець вже за день спростував цю інформацію. "Особливий" у притаманному для себе стилі висміяв вигадані чутки з боку журналістів.
Не люблю говорити про гравців, які не належать нам. Останнім часом з'явилось нове ім'я Балаков чи Батаков. Чесно кажучи, я зовсім не знаю цього гравця. Мені довелося піти та пошукати інформацію про нього. Я розумію, як усе працює, але хоча б спробуйте бути трохи більш збалансованими та говорити про імена, які я знаю,
– заявив Моурінью.
Зазначимо, що в Бенфіці вже виступають двоє українців Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Повідомлялось, що Трабзонспор готовий продати Арсенія за 40 мільйонів євро.
Як склалась кар'єра Арсенія Батагова?
- Футболіст є вихованцем Дніпра, за дорослу команду якого провів всього 4 матчі. Також Арсеній пограв за Дніпро-1, Полісся та Зорю в Україні.
- У 2024 році луганці продали футболіста за 2 мільйони євро в турецький Трабзонспор. З другої частини сезону Батагов став гравцем основи.
- Нині на рахунку Батагова 41 матч у складі Трабзонспора, у яких він оформив два голи та три результативні передачі. Наразі команда йде третьою в чемпіонаті Туреччини, відстаючи від лідера Галатасарая на 7 очок.
- Арсеній також є капітаном молодіжної збірної України, за яку відіграв 39 матчів. Центральний захисник вже викликався до національної команди, але поки не дебютувати у ній.