"Я не знаю його": тренер Бенфіки смачно висміяв чутки про інтерес до гравця збірної України

Український футболіст Арсеній Батагов домігся непоганого прогресу за останній рік. Гравець став основним захисником Трабзонспора.

Завдяки його впевненій грі з'явилось чимало інформації про інтерес до Батагова з боку європейських команд. Правда, не всі ці чутки правдиві, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Бенфіки.

Чи справді Моурінью хоче Батагова?

Нещодавно Sabah Spor розповідало про інтерес Бенфіки до Арсенія. ЗМІ писало, що в інтересах Батагова особисто зацікавлений тренер "орлів" Жозе Моурінью.

Правда, сам португалець вже за день спростував цю інформацію. "Особливий" у притаманному для себе стилі висміяв вигадані чутки з боку журналістів.

Не люблю говорити про гравців, які не належать нам. Останнім часом з'явилось нове ім'я Балаков чи Батаков. Чесно кажучи, я зовсім не знаю цього гравця. Мені довелося піти та пошукати інформацію про нього. Я розумію, як усе працює, але хоча б спробуйте бути трохи більш збалансованими та говорити про імена, які я знаю,

– заявив Моурінью.

Зазначимо, що в Бенфіці вже виступають двоє українців Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Повідомлялось, що Трабзонспор готовий продати Арсенія за 40 мільйонів євро.

