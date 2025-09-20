В іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що Михайло Мудрик хоче спробувати свої сили у легкій атлетиці та взяти участь в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Втім, гарну за задумом мрію буде важко реалізувати на практиці, пише 24 Канал з посиланням на Sport-express.ua.

Чи зможе Мудрик виступити на Олімпіаді-2028?

І справа не у спринтерських здібностях Михайла, які не викликають сумніву. Річ у тім, що дискваліфікований через допінг футболіст не має права змінити вид спорту та змагатися на міжнародних турнірах. Про це розповів український спортивний юрист Ілля Скоропашин.

Можна з упевненістю стверджувати, що сценарій, описаний у статті авторитетного видання Marca, є нереалістичним. Причина в тому, що антидопінгова система в усьому світі побудована на принципі універсальності, який унеможливлює уникнення атлетом санкцій шляхом зміни виду спорту,

– розповів юрист.

Ба більше, в Антидопінговому кодексу ВАДА чітко записано, що "жоден спортсмен або інша особа, щодо якої була застосована Дискваліфікація або Тимчасове відсторонення, не має права під час терміну Дискваліфікації або Тимчасового відсторонення брати участь у жодній якості у Змаганнях чи іншій діяльності".

Таким чином, Мудрик не зможе змінити вид спорту та змагатися у легкій атлетиці через допінговий скандал.

Коли Мудрик повернеться у футбол?