В іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що Михайло Мудрик хоче спробувати свої сили у легкій атлетиці та взяти участь в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Втім, гарну за задумом мрію буде важко реалізувати на практиці, пише 24 Канал з посиланням на Sport-express.ua.
Чи зможе Мудрик виступити на Олімпіаді-2028?
І справа не у спринтерських здібностях Михайла, які не викликають сумніву. Річ у тім, що дискваліфікований через допінг футболіст не має права змінити вид спорту та змагатися на міжнародних турнірах. Про це розповів український спортивний юрист Ілля Скоропашин.
Можна з упевненістю стверджувати, що сценарій, описаний у статті авторитетного видання Marca, є нереалістичним. Причина в тому, що антидопінгова система в усьому світі побудована на принципі універсальності, який унеможливлює уникнення атлетом санкцій шляхом зміни виду спорту,
– розповів юрист.
Ба більше, в Антидопінговому кодексу ВАДА чітко записано, що "жоден спортсмен або інша особа, щодо якої була застосована Дискваліфікація або Тимчасове відсторонення, не має права під час терміну Дискваліфікації або Тимчасового відсторонення брати участь у жодній якості у Змаганнях чи іншій діяльності".
Таким чином, Мудрик не зможе змінити вид спорту та змагатися у легкій атлетиці через допінговий скандал.
Коли Мудрик повернеться у футбол?
- Михайло Мудрик провалив допінг-тест у грудні 2024 року. У пробі українського футболіста було виявлено заборонений мельдоній.
- Гравець Челсі добровільно пройшов поліграф, щоб довести свою невинуватість. Михайло наполягає, що свідомо не вживав заборонений препарат.
- У червні 2025 року Мудрика офіційно звинуватили у порушенні антидопінгових правил. Футболісту загрожує чотирирічна дискваліфікація.
- За інформацією журналіста Ігоря Циганика, відсторонення від футболу можуть скоротити до двох років. За такого розвитку подій Мудрик розпочне тренування навесні 2026 року.
- Раніше повідомлялося, що у Михайла Мудрика новий роман. Дискваліфікований футболіст закохався в американську співачку та блогерку.