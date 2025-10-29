Наслідує Ломаченка: Мудрик підписався на російський релігійний канал

Вінгер збірної України Михайло Мудрик залишається поза грою після допінгового скандалу. Проте це не завадило футболісту потрапити у нову неприємну історію.

Мудрик суттєво обмежив користування свою інстаграм-сторінкою із майже 2 мільйонами підписників. Проте фанати все одно знайшли дивну активність на ній, повідомляє 24 Канал.

До теми Мудрик обізвав блогера непристойним словом: що відповів автор провокативного відео

На чому спіймали Мудрика?

Як виявилось, Михайло є підписаним на акаунт Bible.online. Цей ресурс є популярним акаунтом із біблійними цитатами та мотиваційними публікаціями.

Проте канал є російським та ведеться від саме мовою окупантів. На жаль, схоже, що мовне питання не бентежить талановитого українського футболіста.

Мудрик відомий своєю релігійністю. На шиї гравця набите татуювання зі словами "Only Jesus", а сам гравець неодноразово говорив про віру як про головну опору для його життя та кар'єри.



Мудрик підписався на російський релігійний паблік / фото скріншот

Хто зі спортсменів зашкварився?

Цим вчинком Михайло нагадав про відомого боксера Василя Ломаченка. Попри виступи під українським прапором, спортсмен постійно спілкується ворожою мовою, є прихильником проросійської УПЦ МП та часто репостить релігійну пропаганду окупантів.

Також у схожу історію нещодавно потрапив інший футболіст збірної України та Шахтаря Юхим Конопля. Його необережна активність в соцмережах призвела до того, що гравець поставив лайки під постами із українофобом Володимиром Жириновським.

Крім того, Юхим вподобав нарізку голів Романа Павлюченка та інші публікації з вихвалянням Росії. Пізніше захисник вибачився перед фанатами та долучився до збору Шахтаря на допомогу ЗСУ.

Чому Михайло Мудрик не грає?