Мудрик повернеться в Челсі: клуб натякнув, що чекає на українця

Відсторонення Михайла Мудрика від футболу триває вже понад рік. Проте у Лондоні, схоже, не збираються ставити на українському гравцеві хрест.

У день 25-річчя Михайла Челсі натякнув, що бачить майбутнє свого 70-мільйонного придбання саме у складі "синіх". Упевненість в Мудрику підкреслив контраст з його партнером по команді, пише 24 Канал з посиланням на видання Goal.

Що зробив Челсі у день народження Мудрика?

Лондонський клуб на своєму офіційному акаунті у мережі X привітав Мудрика з днем народження, показово проілюструвавши це фото в ігровій формі.

Це могло б здатися формальністю від медіа-команди лондонців, якби не випадок, що стався у грудні. Тоді Челсі просто проігнорував святковий день для Рахіма Стерлінга.

Англієць, як і Мудрик, вже довгий час залишається без ігрової практики – але не через дискваліфікацію, а із суто футбольних причин. На лаву запасних його посадив ще до свого звільнення екскоуч "синіх" Енцо Мареска.

Чому Мудрик потрібен Челсі?

Наступним тренером лондонського клубу, як очікується, може стати Ліам Росеньйор, який нині працює зі Страсбуром.

Він відомий чудовим вмінням працювати з молодими гравцями та досягати їхнього швидкого прогресу. Тож Мудрик ідеально пасує концепції оновленого Челсі, до якого прагне керівництво.

Що ще говорять про повернення Мудрика до футболу?