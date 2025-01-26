Був у такому ж становищі, – Бєсєдін прокоментував допінговий скандал за участю Мудрика
- Михайло Мудрик, гравець Челсі та збірної України, очікує завершення розслідування допінгового скандалу.
- Колишній форвард Артем Бєсєдін, який був дискваліфікований через допінг, підтримав Мудрика і поділився своїм досвідом.
- Бєсєдін зазначив, що відкривати пробу Б варто лише при впевненості в помилці проби А, та висловив підтримку Мудрику.
Другий місяць гравець Челсі та збірної України Михайло Мудрик знаходиться поза футболом. Вінгер очікує завершення розслідування допінгового скандалу.
Колишній форвард Динамо Артем Бєсєдін свого часу був у схожій ситуації. Він відбув річну дискваліфікацію через вживання допінгу, пише 24 Канал.
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Бєсєдін висловився про позитивну допінг-пробу Мудрика
В інтерв'ю FootballHub порівняв свій випадок з історією Мудрика. 28-річний нападник підтримав футболіста Челсі та побажав йому гідно вийти зі складної ситуації.
"Я був у такому становищі, але не знаю, яка саме ситуація в нього, усіх деталей. Я знаю лише те, що було в мене, і багато людей знає, як усе було насправді. У моїй ситуації було все зрозуміло, і те відсторонення, яке я отримав, було мінімальним.
Не знаю, чи буде він відкривати пробу Б, але він знає, що це дуже важливо, і відкривати її потрібно лише, якщо на 100% упевнений, що проба А була помилкою.
Тому я думаю, що йому допомагають: клуб, близьке оточення. Я бажаю Михайлу, щоб він гідно вийшов із цієї ситуації", – сказав Бєсєдін.
Нагадаємо, що Артем Бєсєдін здав позитивний допінг-тест після матчу 5-го туру Ліги Європи проти Мальме (3:4). Футболіст був усунений від офіційних змагань на один рік, починаючи з 19 грудня 2019 року. Повідомлялося, що у випадку з Бєсєдіним командний лікар переплутав таблетки.