Наслідки можуть бути катастрофічними: юрист розповів про новий поворот у справі Мудрика

Футболіст збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик відсторонений від футболу. Наразі представники українця намагаються вибудувати лінію захисту, щоб уникнути або скоротити дискваліфікацію.

За інформацією блогера Ігоря Бурбаса, у таборі збірної України Михайлу Мудрику вкололи препарат актовегін, який міг містити заборонений мельдоній. У такому випадку футболіст не вживав допінг умисно, пише 24 Канал.

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Що загрожує Мудрику

У разі доведення такої версії, Мудрику можуть скоротити термін дискваліфікації. Спортивний юрист Ілля Скоропашин прокоментував в інтерв'ю Спорт-Експрес Україна стратегію захисту Михайла Мудрика. На його думку, версія з актовегіном виглядає досить правдоподібною.

"Лінія захисту на факті ненавмисного потрапляння мельдонію через актовегін – це один із можливих шляхів значного зменшення терміну відсторонення.

Проте, є значні ризики. Концентрація забороненої речовини в організмі визначається органами допінг-контролю дуже точно, і версія з актовегіном можлива лише за умови вкрай низької концентрації мельдонію у Михайла. Захист має довести, що речовина потрапила до організму спортсмена непрямим шляхом.

Водночас, якщо ця версія створена лише з метою уникнення відповідальності, а концентрація забороненого препарату в організмі не збігатиметься з цією версією, наслідки можуть бути катастрофічними", – розповів Скоропашин.

Довідка. Актовегін – лікарський препарат, який виготовляють з крові телят. Його використовують у спортивній медицині для лікування пошкоджених м'язів. Проте деякі фахівці піддають сумніву ефективність актовегіну та вимагають від WADA його заборони.

Зазначимо, що Михайлу Мудрику може загрожувати чотирирічна дискваліфікація, якщо його провина буде доведена. Вінгер Челсі пройшов перевірку на детекторі брехні, який довів його невинуватість.

24-річний футболіст найняв юридичну фірму, яка займалася справою Поля Погба. Тоді юристам вдалося скоротити відсторонення француза з 4 років до 18 місяців.