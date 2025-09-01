Мудрика покарали за перевищення швидкості: скільки коштує його розкішний автомобіль
- Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на керування автомобілем на шість місяців за порушення правил дорожнього руху та повинен сплатити штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.
- Його автомобіль BMW M8 Gran Coupe коштує в Україні від 105 до 120 тисяч доларів і здатний розганятися до 100 км/год за 3,2 секунди.
Футболіст Челсі Михайло Мудрик знову потрапив на шпальти скандальної хроніки. Український легіонер отримав ще один бан, але тепер на керування автомобілем.
Дискваліфікованого футболіста Михайла Мудрика спіймали у Лондоні за перевищення швидкості на автомобілі BMW M8 Gran Coupe. За півтора року український легіонер накопичив вже 13 штрафних балів на водійських правах, пише 24 Канал.
Скільки коштує автомобіль Мудрика?
За системні порушення правил дорожнього руху Мудрику заборонили кермувати автомобілем найближчі шість місяців. Крім того, футболіст Челсі зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1000 фунтів стерлінгів.
Зазначимо, що свій новенький BMW M8 Gran Coupe Мудрик засвітив ще навесні цього року. Крутезний автомобіль коштує в Україні від 105 до 120 тисяч доларів.
Преміум-спорткар розганяється до швидкості 100 кілометрів за годину за 3,2 секунди. Автомобіль Мудрика має потужний двигун та розкішний інтер'єр.
Дискваліфікація Мудрика
- Нагадаємо, що Михайло Мудрик з грудня минулого року відсторонений від футболу. У допінг-пробі футболіста виявили заборонений мельдоній.
- Футболісту Челсі загрожує 4-річна дискваліфікація.
- Михайло за допомогою юристів сподівається скоротити відсторонення.
- Також повідомлялося, про інтерес Бенфіки до Мудрика. Начебто спортивний директор "орлів" спеціально вилетів до Лондона на переговори.