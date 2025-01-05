Передали вибуховий "привіт" окупантам: воїни ЗСУ привітали Мудрика з днем народження

Вінгер збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик 5 січня відзначив свій день народження. Зірковому футболісту виповнилося 24 роки.

Українські артилеристи з бригади "Помста" на честь дня народження Михайла Мудрика передали "привіт" окупантам. Відповідне відео у своєму інстаграмі опублікувала мама футболіста Челсі, пише 24 Канал.

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Як артилеристи передали росіянам "привіт" від Мудрика

На відео артилеристи написали на снарядах слова привітання для Мудрика. Після цього показали, як вибуховий "привіт" полетів на позиції до російських окупантів.

Відео: артилеристи передали окупантам "привіт" від Мудрика

Зазначимо, що Михайло Мудрик регулярно допомагає воїнам Збройних сил України, купуючи необхідне обладнання. На початку минулого року вінгер Челсі придбав 50 дронів та передав на Куп'янський напрямок.

Нагадаємо, що наразі Мудрик відсторонений від футболу через провалений допінг-тест. У його пробі А виявили заборонену речовину.

Вінгер Челсі очікує результату проби В, після чого стане зрозуміла подальша доля гравця. У разі підтвердження вживання допінгу Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років.