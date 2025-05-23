Карпати організують збір на відновлення музею Шухевича у Львові, який був зруйнований росіянами

Львівський клуб разом із місцевою міськрадою вирішив долучитися до важливої місії. Карпати хочуть допомогти відновити пошкоджений музей імені Романа Шухевича.

Росіяни продовжують нищити цивільну та культурну інфраструктуру України. Окупанти запускають тисячі дронів і ракет по мирних об'єктах, завдаючи шкоди, зокрема, історичній спадщині нашої держави.

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Важливий збір у Львові

У 2024 році російська ракета знищила музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові. Місцева громада вже зібрала майже 3 мільйони гривень на відновлення будівлі.

Тепер же Львівська міська рада разом із футбольним клубом Карпати вирішили долучитись до збору коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал ради. Стати частиною реставрації історичного об'єкта зможуть вболівальники "зелено-білих".

У неділю, 25 травня, у Львові на стадіоні "Україна" відбудеться матч останнього туру УПЛ між Карпатами та Зорею. Під час гри відбудеться збір коштів на відбудову зруйнованого музею. Фанатів закликають долучатися до відновлення історичного об'єкта.

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Нагадаємо, що Карпати ведуть боротьбу за потрапляння в єврокубки. За тур до фінішу сезону львів'яни на один бал відстають від Полісся. Для успіху підопічним Владислава Лупашка необхідно обіграти Зорю та дочекатися осічки житомирців у грі проти Кривбасу.