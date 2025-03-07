Поєдинок на "Олд Траффорд" розпочнеться о 18:30 за київським часом. Це буде протистояння 14-ї та 2-ї команд турнірної таблиці АПЛ поточного сезону-2024/2025, пише 24 Канал.

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"Червоні дияволи" проти "канонірів"

Попереднього матчу Манчестер Юнайтед та Арсенал відсвяткували свій черговий ювілейний поєдинок – 220 зустрічей. Напередодні 221-ї зустрічі цих англійських грандів перевагою за кількістю перемог в очних зустрічах володіють "червоні дияволи" – 94 звитяги проти 79-ти у "канонірів". Ще 47 поєдинків закінчувались нічиєю.

Востаннє команди зустрічались на одному футбольному полі 12 січня цього року у рамках третього кола Кубка Англії. Та гра закінчилась не на користь лондонського клубу. У другому таймі команди обмінялись голами, а у середині 45-хвилинки Едегор не реалізував пенальті. Цей момент став ключовим у матчі, який перетік у серію пенальті, де точнішими були гравці МЮ 3:5.

Яка ситуація у турнірній таблиці АПЛ? Арсенал після 27-ми турів йде другим, набравши 54 очки. Команда Мікеля Артети поступається лише лідеру сезону Ліверпулю, відстань складає вже аж 13 балів.

Дуже нестабільно складається поточний сезон для команди із червоної частини Манчестера – 33 набрані пункти та лише 14-та позиція серед 20-ти учасників англійської першості.

Прогноз Favbet

Арсенал підходить до поєдинку у статусі фаворита – 1,78 проти коефіцієнта аж 5,10 на перемогу МЮ. Мирова оцінена у 3,50.

У Favbet дасть вищий коефіцієнт на те, що обидві команди відзначаться у матчі – 2,09.

"Каноніри" при цьому всьому ще й мають кращий шанс відкрити рахунок у зустрічі – 1,59. А перший гол у матчі від господарів поля – рівно 3.

Ймовірно, що в одному із таймів буде мирова – 1,45, а команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 2,22.

Якщо перший тайм залишиться за лондонським клубом, то підопічні Артети вже не відпустять переможного рахунку – 2,72.