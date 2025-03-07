Поединок на "Олд Траффорд" начнется в 18:30 по киевскому времени. Это будет противостояние 14-й и 2-й команд турнирной таблицы АПЛ текущего сезона-2024/2025, пишет 24 Канал.

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"Красные дьяволы" против "канониров"

В предыдущем матче Манчестер Юнайтед и Арсенал отпраздновали свой очередной юбилейный поединок – 220 встреч. Накануне 221-й встречи этих английских грандов преимуществом по количеству побед в очных встречах обладают "красные дьяволы" – 94 победы против 79-ти у "канониров". Еще 47 поединков заканчивались ничьей.

Последний раз команды встречались на одном футбольном поле 12 января этого года в рамках третьего круга Кубка Англии. И игра закончилась не в пользу лондонского клуба. Во втором тайме команды обменялись голами, а в середине 45-минутки Эдегор не реализовал пенальти. Этот момент стал ключевым в матче, который перетек в серию пенальти, где точнее были игроки МЮ 3:5.

Какова ситуация в турнирной таблице АПЛ? Арсенал после 27-ми туров идет вторым, набрав 54 очка. Команда Микеля Артеты уступает лишь лидеру сезона Ливерпулю, расстояние составляет уже аж 13 баллов.

Очень нестабильно складывается текущий сезон для команды из красной части Манчестера – 33 набранных пункта и лишь 14-я позиция среди 20-ти участников английского первенства.

Прогноз Favbet

Арсенал подходит к поединку в статусе фаворита – 1,78 против коэффициента аж 5,10 на победу МЮ. Мировая оценена в 3,50.

В Favbet даст более высокий коэффициент на то, что обе команды отметятся в матче – 2,09.

"Канониры" при этом всем еще и имеют лучший шанс открыть счет во встрече – 1,59. А первый гол в матче от хозяев поля – ровно 3.

Вероятно, что в одном из таймов будет мировая – 1,45, а команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 2,22.

Если первый тайм останется за лондонским клубом, то подопечные Артеты уже не отпустят победного счета – 2,72.