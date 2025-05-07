До другого півфінального матчу Манчестер Юнайтед підходить із комфортною перевагою у три м'ячі. Її "червоні дияволи" оформили ще у першому поєдинку, коли на виїзді несподівано всуху знищили "басків" 3:0, повідомляє 24 Канал.

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"Червоні дияволи" вже однією ногою у фіналі

Рахунок у першій зустрічі взагалі міг бути більшим, якби гол Гарначо не був забитий із офсайду. Попри це результативний удар Каземіро та дубль Фернандеша майже гарантували МЮ путівку у фінал Ліги Європи-2024/2025.

Нагадаємо, що із 35-ї хвилини Атлетік грав у меншості після вилучення Вівіана, а усі забити голи були у першому таймі.

Найближча зустріч Манчестер Юнайтед та Атлетік Більбао буде 6-ю очною битвою в історії футболу. Вже 8 травня "червоні дияволи" можуть зрівнятись за кількістю перемог у лобових дуелях. Наразі статистика на користь "басків" – три проти двох звитяг в англійського клубу. Цікаво, що це протистояння вражає непоступливістю. Жоден із очних матчів не закінчувався нічиєю.

До слова, історія зустрічей цих європейських клубів розпочалась ще у далекому сезоні-1956/1957, коли Ліга чемпіонів ще мала стару назву та формат Кубок європейських чемпіонів. Тоді МЮ та Атлетік зійшлись у чвертьфіналі, де обидві команди обмінялись перемогами: 5:3 (Атлетік) та 3:0 (МЮ).

Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи-2024/2025 Манчестер Юнайтед – Атлетік Більбао розпочнеться 8 травня о 22:00 за київським часом. Паралельно Тоттенхем гостюватиме на полі Буде-Глімт. Саме у цих двох поєдинках визначаться фіналісти поточного розіграшу турніру.

Прогноз Favbet

Манчестер Юнайтед – фаворит майбутнього протистояння по лінії Favbet. Перемога господарів оцінена у 2,06. Натомість на звитягу гостей із Більбао стоїть коефіцієнт 4 рівно. Нічия в основний час – 3,75.

Ймовірно, що господарі закриють матч перемогою, тому на прохід "фора (0.0)" – 1,48.

Команди потішать своїх уболівальників голами: так – 1,76, ні – 2,06.

Які шанси побачити пенальті у матчі? Буде 11-метровий – 2,90, ні – 1,37.

У кого найкращі шанси забити?