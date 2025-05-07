Ко второму полуфинальному матчу Манчестер Юнайтед подходит с комфортным преимуществом в три мяча. Ее "красные дьяволы" оформили еще в первом поединке, когда на выезде неожиданно всухую уничтожили "басков" 3:0, сообщает 24 Канал.

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"Красные дьяволы" уже одной ногой в финале

Счет в первой встрече вообще мог быть больше, если бы гол Гарначо не был забит из офсайда. Несмотря на это результативный удар Каземиро и дубль Фернандеша почти гарантировали МЮ путевку в финал Лиги Европы-2024/2025.

Напомним, что с 35-й минуты Атлетик играл в меньшинстве после удаления Вивиана, а все забить голы были в первом тайме.

Ближайшая встреча Манчестер Юнайтед и Атлетик Бильбао будет 6-й очной битвой в истории футбола. Уже 8 мая "красные дьяволы" могут сравняться по количеству побед в лобовых дуэлях. Сейчас статистика в пользу "басков" – три против двух побед у английского клуба. Интересно, что это противостояние поражает неуступчивостью. Ни один из очных матчей не заканчивался ничьей.

К слову, история встреч этих европейских клубов началась еще в далеком сезоне-1956/1957, когда Лига чемпионов еще имела старое название и формат Кубок европейских чемпионов. Тогда МЮ и Атлетик сошлись в четвертьфинале, где обе команды обменялись победами: 5:3 (Атлетик) и 3:0 (МЮ).

Обратите внимание! Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы-2024/2025 Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао начнется 8 мая в 22:00 по киевскому времени. Параллельно Тоттенхэм будет гостить на поле Буде-Глимт. Именно в этих двух поединках определятся финалисты текущего розыгрыша турнира.

Прогноз Favbet

Манчестер Юнайтед – фаворит предстоящего противостояния по линии Favbet. Победа хозяев оценена в 2,06. Зато на победу гостей из Бильбао стоит коэффициент 4 ровно. Ничья в основное время – 3,75.

Вероятно, что хозяева закроют матч победой, поэтому на проход "фора (0.0)" – 1,48.

Команды порадуют своих болельщиков голами: да – 1,76, нет – 2,06.

Какие шансы увидеть пенальти в матче? Будет 11-метровый – 2,90, нет – 1,37.

У кого лучшие шансы забить?