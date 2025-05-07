Манчестер Юнайтед готовий продати 38 футболістів

"Червоні дияволи" після завершення тренерської кар'єри сера Алекса Фергюсона ніяк не можуть повернутися на вершину англійського футболу. Вони провалюють черговий сезон на внутрішній арені, через що у клубі можуть піти на кардинальні кроки.

Наразі Манчестер Юнайтед близький до фінішу на найнижчому місці в чемпіонаті Англії за останні 50 років. Керівництво клубу розчароване такими результатами, тому вже під час міжсезоння у складі команди можуть відбутися великі зміни, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football Transfers.

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Масштабна перебудова

Боси "червоних дияволів" готові розглянути будь-яку пропозицію щодо продажу своїх гравців, яка надійде після завершення нинішньої кампанії. Наразі до офіційної заявки першої команди входить 42 футболісти й тільки четверо з них не будуть доступними для потенційних покупців.

До списку недоторканних потрапили капітан Бруну Фернандеш, захисники Патрік Доргу та Гаррі Магуайр, а також 22-річний правий вінгер Амад Діалло. Відомо, що точно команду залишать троє гравців, у яких закінчуються контракти – Крістіан Еріксен, Джонні Еванс і Віктор Ліндельоф.

Окрім цієї трійки Манчестер Юнайтед хоче позбутися від атакувального квартету Алехандро Гарначо, Расмус Гойлунд, Антоні та Маркус Решфорд. За них керівництво хоче отримати чималі кошти, які перенаправить на вхідні трансфери.

Довідка. В сезоні-2024/2025 підопічні Рубена Аморіма посідають 15 місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши лише 39 залікових балів після 35 турів. Нижче "червоні дияволи" востаннє фінішували в кампанії-1973/1974, коли вилетіли з елітного дивізіону.

Зазначимо, що єдиним шансом врятувати нинішній сезон для Манчестер Юнайтед є перемога в Лізі Європи. Манкуніанці вже дійшли до півфіналу, де в першому матчі на виїзді проти Атлетіка здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.