23 грудня, 11:38
Оновлено - 11:41, 23 грудня

Наполі після перемоги в Суперкубку Італії шокувало "колаборацією" з українською компанією

Денис Іваненко
Основні тези
  • Наполі перемогло Болонью у фіналі Суперкубка Італії з рахунком 2:0, де дублем відзначився Давід Нерес.
  • Після матчу Наполі опублікувало відео з "Новою поштою", яке викликало реакцію серед українців.

У понеділок, 22 грудня, відбувся фінал Суперкубка Італії з футболу. В ньому зустрічалися Наполі та Болонья.

Неаполітанці здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Дублем відзначився колишній гравець донецького Шахтаря Давід Нерес і несподівано це стало не єдиним перетинанням з Україною того вечора, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний акаунт Наполі в ТікТок.

Яку "колаборацію" зробило Наполі?

Пресслужба чинних чемпіонів Італії після здобуття чергового трофея опублікувала кумедне відео. Воно точно відгукнеться українцям.

У жартівливому ролику чоловік передає коробку дівчині, в якій начебто Суперкубок. При цьому вона є брендованою від української "Нової пошти".

Відео з "Новою поштою" від Наполі

Зазначимо, що в коментарях вже чимало українців відреагували на це відео. За лічені години воно набрало декілька сотень тисяч переглядів.

До слова. Наполі пробилося у фінал Суперкубка після перемоги над Міланом. Тоді був також зафіксований рахунок 2:0.

Раніше повідомлялося, що неаполітанці хочуть підсилити свій склад гравцем збірної України. За нього вони готові запропонувати 25 мільйонів євро.

Як виступає Наполі в сезоні-2025/2026?

  • Підопічні Антоніо Конте намагаються захистити титул чемпіона Італії. Після 15 турів вони посідають третє місце в турнірній таблиці Серії A, відстаючи від лідера Інтера на два залікові бали.

  • В Лізі чемпіонів неаполітанці поки набрали сім очок у шести матчах. Вони розташовуються на 23-й сходинці, яка дозволяє зіграти в 1/16 фіналу.

  • Також Наполі пробилося у чвертьфінал Кубка Італії, де зіграє проти переможця пари Фіорентина – Комо.

  • Загалом неаполітанці провели в нинішній кампанії 24 поєдинки, у них вони здобули 15 перемог при семи поразках, а ще два матчі завершилися внічию.