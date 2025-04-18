Кохана гравця збірної України взяла участь у гарячій фотосесії: відверті світлини

Кохана Максима Таловєрова підкорила серця публіки. Єлизавета працює моделлю та не забуває ділитись ефектними світлинами зі своїми шанувальниками.

Дівчина гравця Плімута взяла участь у відвертій фотосесії. Нові світлини нареченої Таловєрова не залишились без уваги та можуть "зірвати голову", пише 24 канал із посиланням на ph.roxita.

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Пристрасна кохана Таловєрова

Єлизавета знялась у доволі відвертій фотосесії. Наречена Максима Таловерова приміряла декілька образів та нарядів, що чудову підкреслили її ідеальну фігуру та форми.

Хорошим доповнення до образу стали чорні та стильні підбори. Дівчина захисника Плімута привернула на себе увагу шанувальників, які засипали її компліментами під дописом у соціальних мережах.

Відверті світлини коханої Таловєрова / Фото з інстаграму ph.roxsita

Нагадаємо, що Максим зробив пропозицію Єлизаветі у січні 2025 року. Також дівчина гравця Плімута та збірної України нещодавно збільшила груди.

Центрбек Плімута Максим Таловєров наразі відновлюється від пошкодження. Український захисник "пілігрімів" отримав важку травму коліна та вибув на тривалий термін.