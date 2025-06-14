Хто стане наступник суперником Усика: коли та де відбудеться бій

Олександр Усик у 2024 році остаточно став королем хевівейту. Український боксер двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі, після чого не виходив на ринг.

Вже зовсім скоро він проведе свій наступний поєдинок. На кону буде стояти статус абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про наступний бій Усика

Українець, який володіє поясами WBA, WBC та WBO, спробує здобути пояс IBF, якого йому не вистачає для повної колекції. Наразі чемпіоном світу за версією цієї організації є Даніель Дюбуа.

Їх очне протистояння відбудеться 19 липня в Лондоні. Зіркові супертяжі будуть визначати сильнішого на легендарному стадіоні "Вемблі".

Зазначимо, що це буде реванш між боксерами. Їх перша битва завершилася перемогою Олександра Усика, який нокаутував "Динаміта" в дев'ятому раунді.

Дивіться відеоогляд першого бою Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Раніше він анонсував, що збирається провести ще два бої, після чого планує повісити рукавички на цвях.