Кто станет следующим соперником Усика: когда и где состоится бой

Александр Усик в 2024 году окончательно стал королем хевивейта. Украинский боксер дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри, после чего не выходил на ринг.

Уже совсем скоро он проведет свой следующий поединок. На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 Канал.

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Что известно о следующем бое Усика

Украинец, владеющий поясами WBA, WBC и WBO, попытается завоевать пояс IBF, которого ему не хватает для полной коллекции. Сейчас чемпионом мира по версии этой организации является Даниэль Дюбуа.

Их очное противостояние состоится 19 июля в Лондоне. Звездные супертяжи будут определять сильнейшего на легендарном стадионе "Уэмбли".

Отметим, что это будет реванш между боксерами. Их первая битва завершилась победой Александра Усика, который нокаутировал "Динамита" в девятом раунде.

Смотрите видеообзор первого боя Усик – Дюбуа

Напомним, что Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Ранее он анонсировал, что собирается провести еще два боя, после чего планирует повесить перчатки на гвоздь.