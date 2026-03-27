Підопічні Реброва вилетіли від Швеції: коли відбудеться наступний матч збірної України
- Збірна України програла Швеції 1:3 у плей-оф відбору на ЧС-2026,
- Наступний матч команди Реброва стане товариським і пройде вже 31 березня.
Збірна України вже відіграла свій перший матч у 2026 році. "Синьо-жовті" зіграли зі збірною Швеції в рамках раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу.
Результат цієї зустрічі виявився негативним для команди Реброва. Збірна України програла шведам з рахунком 1:3, а героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, повідомляє 24 Канал.
Коли наступний матч України?
Гравець Арсеналу оформив хет-трик, чим відправив нашу команду в нокаут. За команду Реброва голом престижу відзначився Матвій Пономаренко, який забив у дебютному матчі за збірну.
На жаль, на цьому матчі шлях України на ЧС-2026 завершився. Україна провалила завдання виходу на Мундіаль і тепер близько півроку буде без офіційних ігор.
Проте наступний матч наша команда проведе ще цього місяця. Підопічні Сергія Реброва зіграють товариський матч прти Албанії, яка також програла свій поєдинок плей-оф (1:2 з Польщею).
Зустріч відбудеться 31 березня, початок – о 21:45 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для України, але через військовий стан збірна досі не може приймати суперників на своїй території.
Тож матч відбудеться там же, де і була зустріч зі шведами. Україна прийме албанців у іспанській Валенсії на стадіоні "Сьютат де Валенсія", де грає клуб Леванте.
Що далі для збірної України?
- Чемпіонат світу-2026 точно пройде без нашої збірної, хоч турнір і розширили до 48-ми команд. Ймовірно, у червні на нашу команду чекатимуть спаринги.
- Восени ж Україна стартує у Лізі націй 2026 – 2027. Там "синьо-жовті" гратимуть в дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією.
- Україна залишається лише з одним виступом на чемпіонаті світу. Команда Олега Блохіна виходила на Мундіаль у 2006-му, де дійшла до чвертьфіналу.