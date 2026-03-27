Подопечные Реброва вылетели от Швеции: когда состоится следующий матч сборной Украины

Сборная Украины уже отыграла свой первый матч в 2026 году. "Сине-желтые" сыграли со сборной Швеции в рамках раунда плей-офф отбора на чемпионат мира.

Результат этой встречи оказался негативным для команды Реброва. Сборная Украины проиграла шведам со счетом 1:3, а героем встречи стал Виктор Дьокереш, сообщает 24 Канал.

По теме Сергей Ребров рассказал о своем будущем в сборной Украины

Когда следующий матч Украины?

Игрок Арсенала оформил хет-трик, чем отправил нашу команду в нокаут. За команду Реброва голом престижа отметился Матвей Пономаренко, который забил в дебютном матче за сборную.

К сожалению, на этом матче путь Украины на ЧМ-2026 завершился. Украина провалила задачу выхода на Мундиаль и теперь около полугода будет без официальных игр.

Однако следующий матч наша команда проведет еще в этом месяце. Подопечные Сергея Реброва сыграют товарищеский матч против Албании, которая также проиграла свой поединок плей-офф (1:2 с Польшей).

Встреча состоится 31 марта, начало – в 21:45 по киевскому времени. Игра будет номинально домашней для Украины, но из-за военного положения сборная до сих пор не может принимать соперников на своей территории.

Поэтому матч состоится там же, где и была встреча со шведами. Украина примет албанцев в испанской Валенсии на стадионе "Сьютат де Валенсия", где играет клуб Леванте.

Что дальше для сборной Украины?