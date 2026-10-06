Коли наступний матч збірної України: дата та суперник
Збірна України з футболу у вересні – жовтні зіграла чотири матчі у межах Ліги націй УЄФА. "Синьо-жовті" набрали чотири очки завдяки одній перемозі та нічиїй, а ще два поєдинки програли.
Наступний матч збірної України відбудеться 14 листопада, повідомляє 24 Канал. Суперником "синьо-жовтих" буде Північна Ірландія, якій підопічні Андреа Мальдери програли у другому турі (0:3).
Вирішальний матч збірної України
Після чотирьох турів Україна посідає третє місце у своїй групі Ліги націй – B. "Синьо-жовті" відстають від Північної Ірландії на 4 очки та ще 3 програють Угорщині.
Для команди Мальдери важливо здобути перемогу в наступній грі, щоб не вибути з боротьби за перше – друге місце, і, як наслідок, підвищити шанси потрапити на чемпіонат Європи 2028 року.
У випадку, якщо Україна посяде третє і нижче місце – команда ризикує отримати складніших суперників у відборі на Євро. Ймовірна поразка "синьо-жовтих" у п'ятому турі та потенційна перемога угорців над грузинами достроково викине нашу команду з боротьби за перші дві сходинки своєї групи.
Турнірна таблиця України в Лізі націй
|
Місце
|
Країна
|
Матчі
|
В
|
Н
|
П
|
Різниця голів
|
Очки
|
1.
|
Північна Ірландія
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4 – 0
|
8
|
2.
|
Угорщина
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3 – 2
|
7
|
3.
|
Україна
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2 – 5
|
4
|
4.
|
Грузія
|
4
|
0
|
2
|
2
|
0 – 2
|
2