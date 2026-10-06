Коли наступний матч збірної України: дата та суперник

Збірна України з футболу у вересні – жовтні зіграла чотири матчі у межах Ліги націй УЄФА. "Синьо-жовті" набрали чотири очки завдяки одній перемозі та нічиїй, а ще два поєдинки програли.

Наступний матч збірної України відбудеться 14 листопада, повідомляє 24 Канал. Суперником "синьо-жовтих" буде Північна Ірландія, якій підопічні Андреа Мальдери програли у другому турі (0:3).

Вирішальний матч збірної України

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце у своїй групі Ліги націй – B. "Синьо-жовті" відстають від Північної Ірландії на 4 очки та ще 3 програють Угорщині.

Для команди Мальдери важливо здобути перемогу в наступній грі, щоб не вибути з боротьби за перше – друге місце, і, як наслідок, підвищити шанси потрапити на чемпіонат Європи 2028 року.

У випадку, якщо Україна посяде третє і нижче місце – команда ризикує отримати складніших суперників у відборі на Євро. Ймовірна поразка "синьо-жовтих" у п'ятому турі та потенційна перемога угорців над грузинами достроково викине нашу команду з боротьби за перші дві сходинки своєї групи.

Турнірна таблиця України в Лізі націй