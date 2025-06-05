Обійшли переможця ЛЧ: двоє гравців збірної України опинились у топ-5 найдорожчих воротарів світу

Анатолія Трубіна та Андрія Луніна високо оцінили у Міжнародному центрі спортивних досліджень. На українців встановили цінники у понад 40 мільйонів євро.

Українські воротарі високо котируються в Європі. Андрій Лунін та Анатолій Трубін виступають за Реал та Бенфіку відповідно, за що отримують визнання від фанатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CIES.

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Оцінили у понад 40 мільйонів

Міжнародний центр спортивних досліджень поділився оновленим рейтингом найдорожчих кіперів світу. Ресурс брав до уваги велику кількість факторів для оцінки футболіста:

ігрові характеристики

вік гравця

статистика на професійному рівні

статус клубу

тривалість контракту

популярність серед вболівальників

Особливо приємно, що аж двоє представників збірної України опинились у топ-5 рейтингу найдорожчих воротарів світу. Мова про вищезгаданих Трубіна та Луніна.

Топ-10 найдорожчих воротарів світу від CIES:

Барт Вербрюгген (Брайтон) – 64,3 мільйона євро Андрій Лунін (Реал) – 46,7 мільйона євро Давід Райя (Арсенал) – 42 мільйони євро Анатолій Трубін (Бенфіка) – 41,3 мільйона євро Марко Карнезеккі (Аталанта) – 39,4 мільйона євро Роберт Санчес (Челсі) – 38,4 мільйона євро Грегор Кобель (Боруссія Д) – 32,9 мільйона євро Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) – 31,5 мільйона євро Люка Шевальє (Лілль) – 29,3 мільйона євро Гіоргі Мамардашвілі (Ліверпуль) – 29 мільйонів євро

Кіпер Реала обіймає другу сходинку, на нього встановили цінник у розмірі 46,7 мільйона євро. У свою чергу воротар Бенфіки опинився на четвертому місці (41,3 мільйона). Лідером рейтингу став футболіст Брайтона та збірної Нідерландів Барт Вербрюгген.

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Нагадаємо, що Лунін є резервним воротарем Реала, поступаючись місцем в основі Тібо Куртуа. У поточному сезоні Андрій відіграв лише 14 матчів за мадридців, шість з яких – насухо.

У свою чергу Трубін є основним воротарем Бенфіки. На його рахунку 47 матчів та 19 кліншитів цього сезону. Як Реал, так і Бенфіка посіли другі місцях у своїх національних чемпіонатах.