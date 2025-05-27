У результаті інциденту чимало людей отримали пошкодження. Згодом місцева поліція заарештувала водія автомобілю, який був винуватцем ДТП під час заходу.

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Реакція Клоппа

Юрген Клопп відреагував на жахливий інцидент, який стався під час чемпіонського параду Ліверпуля, повідомляє 24 канал.

Колишній наставник "мерсисайдців" в інстаграмі опублікував звернення з підтримкою постраждалих.

Моя сім'я та я спустошені та шоковані. Наші думки та молитви разом з усіма постраждалими. Ти ніколи не будеш один ("You'll Never Walk Alone" – гімн Ліверпуля, – 24 канал),

– написав Клопп.

Зазначимо, що внаслідок ДТП постраждали, 47 осіб, зокрема 4 дитини. 27 з них було доставлено до лікарні, іншим 20 було надано допомогу на місці – без госпіталізації.

Раніше повідомляли, що Ліверпуль знайшов заміну Тренту Александру-Арнольду, який перейшов у Реал.